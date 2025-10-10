x
10 октября 2025
Израиль

Стивен Виткофф и Джаред Кушнер посетили Стену Плача

Израиль
США
время публикации: 10 октября 2025 г., 20:34 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 21:49
Стивен Виткофф и Джаред Кушнер посетили Стену плача
Shlomi Cohen/Flash90

Специальный посланник Дональда Трампа Стивен Виткофф и советник Трампа и его зять Джаред Кушнер посетили Стену Плача и вознесли молитву за успех сделки по возвращению заложников.

Виткофф заявил: "Я молюсь, чтобы новая глава в истории региона, которая открывается сейчас, полностью реализовала свой потенциал для достижения мира – да будут лидеры наделены дальновидностью и мужеством".

Кушнер, посетивший Стену Плача вместе со своей супругой, Иванкой, дочерью президента Трампа, сказал: "Я молюсь за мир на Ближнем Востоке, желаю президенту Трампу стойкости и дальновидности, прошу, чтобы жизни были спасены".

Израиль
