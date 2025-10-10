x
Израиль

"Синий щит": полиция завершила приготовления к визиту Дональда Трампа

время публикации: 10 октября 2025 г., 14:53 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 14:58
"Синий щит": полиция завершила приготовления к визиту Дональда Трампа
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция Израиля завершает подготовку к предстоящему визиту в Израиль президента США Дональда Трампа. Тысячи сотрудников полиции, бойцов пограничной полиции МАГАВ и полицейских волонтеров будут работать с раннего утра в понедельник для обеспечения общественного порядка и регулирования движения во время государственного визита, который, как ожидается, продлится несколько часов.

Операция по поддержанию порядка и обеспечению безопасности визита президента называется "Синий щит 6" ("Маген Кахоль 6") – это сложная и комбинированная операция, которая проводится под руководством генерального инспектора полиции Дани Леви и под координацией руководителей пограничной полиции и полиции территориальных округов.

Полиция готовится обеспечивать безопасность по нескольким направлениям, включая район аэропорта Бен-Гурион, Иерусалимский округ и основные магистрали, ведущие к столице. Во время визита Дональда Трампа ожидаются перебои в движении транспорта и перекрытия на различных магистралях в центре страны, на дорогах ведущих в Иерусалим и в самом Иерусалиме.

Возможны также изменения в организации движения на основных трассах, ведущих в столицу. Накануне визита полиция опубликует обновления о планируемых перекрытиях дорог и изменениях в организации движения.

В течение всего времени визита категорически запрещен подъем любых летательных аппаратов, включая дроны, в воздушном пространстве над аэропортом Бен-Гурион и над Иерусалимом.

Израиль
