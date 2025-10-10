Уточнение графика визита Трампа в Израиль: менее одного дня, с выступлением в Кнессете

По уточненным данным, президент США Дональд Трамп прибудет в Израиль в понедельник, 13 октября, около 9 утра.

Как пишет Итамар Айхнер на сайте Ynet, в связи с праздником (вечером 13 октября в Израиле начинают праздновать Симхат Тора) график будет очень плотным: после торжественной встречи в аэропорту "Бен-Гурион" Трамп направится в Иерусалим, где ожидается его выступление в Кнессете.

В тот же день Трамп улетит из Израиля, не оставаясь на ночь.