Нетаниягу выступил с обращением: "Я обещал, что верну всех, и я выполняю это обещание"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил со специальным обращением по случаю утверждения правительством сделки по освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных и прекращение войны в секторе Газы. Он подчеркнул, что добиться соглашения было очень нелегко, и он подвергался давлению как извне, так и изнутри Израиля.

"На протяжении всего пути я обещал, что верну всех. Мы дали это обещание, и мы сдерживаем его, – заявил Нетаниягу. – Были те, кто говорил, что мы не сможем вернуть живым ни единого заложника. Но я считал иначе: если мы окажем военное давление в сочетании с серьезным дипломатическим давлением, мы вернем их".

Глава правительства напомнил, что от Израиля постоянно требовали прекратить войну, и каждое расширение военных действий – вхождение в Рафиах, занятие Филадельфийского коридора и оси Мораг, расширение на город Газа – сталкивалось с огромными протестами как со стороны мирового сообщества, так и изнутри Израиля. При этом ХАМАС, "Хизбалла", режим Башара Асада и Иран были на пике своей силы и своих возможностей. Израиль сумел это изменить.

"Я твердо отвергал попытки давления, потому что я ориентировался лишь на одно: обеспечение безопасности Израиля, снятие ядерной угрозы с Ирана и разрыв иранской оси зла с ХАМАСом, – подчеркнул премьер. – Мы продолжали сражаться на всех фронтах и в секторе Газы, и до прихода президента Трампа мы вернули 158 заложников, из них 117 вернули живыми. После прихода Трампа мы вернули еще 49 заложников, живых и погибших, и перед нами остается огромная задача – вернуть всех остальных, живых и убитых".

Премьер-министр напомнил, что все эти дни со всех сторон утверждали: нет никакого способа вернуть заложников, не уступив главному требованию ХАМАС – чтобы ЦАХАЛ полностью покинул территорию сектора Газы, включая периметр и Филадельфийский коридор. "Я думал иначе и действовал иначе, – отметил Нетаниягу. – Я знал, что если мы мощно войдем в последний оплот ХАМАСа, город Газа, и если уничтожим центральные очаги вокруг него, ХАМАС захочет сохранить свою власть".

Он добавил, что таким образом Израиль затянул ХАМАС со всех сторон перед следующими этапами плана, в ходе которых ХАМАС будет разоружен, а Газа демилитаризована. "Если это удастся по-хорошему – тем лучше, – заявил премьер. – Если нет – добьемся этого по-плохому".

Нетаниягу отметил, что ошибаются те, кто утверждает, что сделка всегда "лежала на столе". "ХАМАС согласился только когда окончательно понял – мы держим нож у его горла, только после того, как план Трампа полностью изолировал ХАМАС", – заявил глава правительства.