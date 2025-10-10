Гражданка Испании обвинена в нападении на сотрудницу израильской тюрьмы

В пятницу, 10 октября, прокуратура округа Негев предъявила обвинительное заключение и подала ходатайство о заключении под стражу до окончания судебного разбирательства в отношении гражданки Испании Рейес Риго Сервильи (около 50 лет) за нападение на сотрудницу тюрьмы "Кциот".

В обвинительном заключении указано, что Сервилья отказалась войти в камеру и напала на сотрудницу, укусив ее за руку, что привело к серьезным травмам. Ей вменяются нападение на должностное лицо при исполнении и нападение, повлекшее реальный вред здоровья.

Ранее судья Амир Дорон отказался освобождать подозреваемую под домашний арест или давать альтернативные меры пресечения, поскольку Рейес Риго Сервилья находится в Израиле незаконно.

Напомним, Рейес Риго Сервилья – специалистка по акупунктуре, гражданка Испании в возрасте около 50 лет, после медицинского осмотра укусила медицинскую работницу тюрьмы "Кциот", причинив пострадавшей легкую травму. На место происшествия была вызвана полиция. В связи с нападением Сервилья была переведена из тюрьмы "Кциот" в следственный изолятор "Сегев-Шалом".