Предъявлены обвинения рэкетиру из Рейне, стрелявшему в бизнесмена за отказ платить

Завершено расследование в отношении 32-летнего жителя деревни Рейне на севере Израиля, который под ложным предлогом пригласил предпринимателя, проживающего в той же деревне, к себе домой, заявил, что отныне тот должен платить ему 60 тысяч ежемесячно в качестве "оплаты за защиту", а когда бизнесмен отказался, преступник выстрелил в него.

Нападение произошло в июле текущего года: в полицию поступило сообщение о пациенте, которого доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги и несколькими открытыми переломами. В ходе расследования было установлено, что ранее в тот день предприниматель был вызван в дом 32-летнего обвиняемого, и когда он пришел, обвиняемый положил на стол пистолет и сообщил, что пострадавший должен платить ему 60 тысяч шекелей ежемесячно. "И учти, заплатил ты или нет – это хаава" (плата за защиту – араб.)

Когда потерпевший отказался платить и собрался покинуть дом, обвиняемый взял пистолет и в упор выстрелил ему в ногу.

Следствие велось около двух месяцев, обвиняемого объявили в розыск, и 17 сентября он был задержан, когда ехал на автомобиле. Заметив полицию, обвиняемый попытался сбежать, но был пойман.

Прокуратура подала в окружной суд Ноф а-Галиль обвинительное заключение, рэкетиру вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вымогательство с угрозами, стрельба из огнестрельного оружия и препятствование правосудию.