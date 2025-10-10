x
10 октября 2025
|
последняя новость: 11:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 октября 2025
|
10 октября 2025
|
последняя новость: 11:29
10 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Предъявлены обвинения рэкетиру из Рейне, стрелявшему в бизнесмена за отказ платить

Расследование
Галилея
Криминал в арабском секторе
Суд
Вымогательство
время публикации: 10 октября 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 11:27
Предъявлены обвинения рэкетиру из Рейне, стрелявшему в бизнесмена за отказ платить
Пресс-служба полиции Израиля

Завершено расследование в отношении 32-летнего жителя деревни Рейне на севере Израиля, который под ложным предлогом пригласил предпринимателя, проживающего в той же деревне, к себе домой, заявил, что отныне тот должен платить ему 60 тысяч ежемесячно в качестве "оплаты за защиту", а когда бизнесмен отказался, преступник выстрелил в него.

Нападение произошло в июле текущего года: в полицию поступило сообщение о пациенте, которого доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги и несколькими открытыми переломами. В ходе расследования было установлено, что ранее в тот день предприниматель был вызван в дом 32-летнего обвиняемого, и когда он пришел, обвиняемый положил на стол пистолет и сообщил, что пострадавший должен платить ему 60 тысяч шекелей ежемесячно. "И учти, заплатил ты или нет – это хаава" (плата за защиту – араб.)

Когда потерпевший отказался платить и собрался покинуть дом, обвиняемый взял пистолет и в упор выстрелил ему в ногу.

Следствие велось около двух месяцев, обвиняемого объявили в розыск, и 17 сентября он был задержан, когда ехал на автомобиле. Заметив полицию, обвиняемый попытался сбежать, но был пойман.

Прокуратура подала в окружной суд Ноф а-Галиль обвинительное заключение, рэкетиру вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вымогательство с угрозами, стрельба из огнестрельного оружия и препятствование правосудию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2025

Подростки-иностранцы подозреваются в нападениях и вымогательстве денег у других подростков
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2025

"Деньги с неба": полиция раскрыла сеть подставных компаний ОПГ "Бакри"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2025

Поданы обвинения против Абу Латифа и его сообщников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 марта 2025

Представительница преступного клана задержана за угрозы и вымогательство