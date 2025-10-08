Арест испанской активистки "флотилии Сумуда" вновь продлен: она остается за решеткой

Мировой суд Беэр-Шевы продлил еще на три дня срок содержания под стражей гражданки Испании Рейес Риго Сервильи, которая укусила сотрудницу тюрьмы "Кциот". Ей вменяются нападение на должностное лицо при исполнении и нападение, повлекшее реальный вред здоровья.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", после задержания подозреваемая была вновь допрошена, она продолжает отрицать предъявленные ей обвинения.

Судья Амир Дорон отказался освобождать подозреваемую под домашний арест или давать альтернативные меры пресечения, поскольку Рейес Риго Сервилья находится в Израиле незаконно.

Он также отметил, что есть серьезные основания для предпочтения депортации подозреваемой удерживанию ее в Израиле для предъявления заключения, однако это соображение остается на усмотрение правоохранительных органов.

Адвокат испанской активистки Абу Грара заявил, что сама доставка его клиентки в Израиль была незаконной, и указал, что в деле не сказано, каким образом она оказалась в тюрьме "Кциот". "В этой тюрьме даже террористов не держат, указание относиться к ним, как к террористам, было спущено сверху, – подчеркнул адвокат. – Подозреваемая полностью отрицает свою причастность к нападению, и записи инцидента никто даже не просмотрел".

Напомним, Рейес Риго Сервилья – специалистка по акупунктуре, гражданка Испании в возрасте около 50 лет, после медицинского осмотра укусила медицинскую работницу тюрьмы "Кциот", причинив пострадавшей легкую травму. На место происшествия была вызвана полиция. В связи с нападением Сервилья была переведена из тюрьмы "Кциот" в следственный изолятор "Сегев-Шалом".

Остальные участники флотилии были депортированы в Грецию и в Иорданию.