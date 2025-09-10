"Дегель а-Тора" позволит увеличить бюджет на оборону, демонстративно воздержавшись

Духовный лидер литовского хасидизма раввин Дов Ландо отдал депутатам партии "Дегель а-Тора" распоряжение демонстративно воздержаться во время голосования об увеличении бюджета на военные цели, а не голосовать против. Таким образом, у коалиции сохранится большинство для проведения законопроекта в первом чтении.

Как отмечает "Кан", на пленарном заседании Кнессета в среду состоится голосование о выделении дополнительных 30 миллиардов шекелей системе обороны за счет горизонтального сокращения бюджетов всех остальных министерств.

Ранее правительство утвердило увеличение государственного бюджета на 30 миллиардов шекелей из-за военных расходов, из них примерно 28 миллиардов предназначены системе обороны, в том числе 1,6 миллиарда шекелей пойдут на финансирование гуманитарной помощи жителям сектора Газы.