x
10 сентября 2025
|
последняя новость: 17:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2025
|
10 сентября 2025
|
последняя новость: 17:04
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Дегель а-Тора" позволит увеличить бюджет на оборону, демонстративно воздержавшись

Бюджет
время публикации: 10 сентября 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 16:10
Духовный лидер литовского хасидизма раввин Дов Ландо
Shlomi Cohen/Flash90

Духовный лидер литовского хасидизма раввин Дов Ландо отдал депутатам партии "Дегель а-Тора" распоряжение демонстративно воздержаться во время голосования об увеличении бюджета на военные цели, а не голосовать против. Таким образом, у коалиции сохранится большинство для проведения законопроекта в первом чтении.

Как отмечает "Кан", на пленарном заседании Кнессета в среду состоится голосование о выделении дополнительных 30 миллиардов шекелей системе обороны за счет горизонтального сокращения бюджетов всех остальных министерств.

Ранее правительство утвердило увеличение государственного бюджета на 30 миллиардов шекелей из-за военных расходов, из них примерно 28 миллиардов предназначены системе обороны, в том числе 1,6 миллиарда шекелей пойдут на финансирование гуманитарной помощи жителям сектора Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 августа 2025

В разгар подготовки проекта госбюджета 2026 года минфин остался без директора бюджетного отдела
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2025

"Яадут а-Тора" не поддержит увеличение бюджета, у правительства нет большинства
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 августа 2025

Правительство утвердило увеличение дефицита госбюджета, включая гумпомощь Газе