Руководство Катара: переговоры по Газе прерваны, удар по ХАМАСу в Дохе – государственный терроризм

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абд ар-Рахман Аль Тани объявил, что переговоры по Газе прерваны после удара израильских ВВС по штабу ХАМАСа в Дохе. При этом он отметил, что США настаивают на продолжении переговоров.

Катарский политик заявил на пресс-конференции в Дохе, что его страна подверглась "вероломному нападению" со стороны Израиля. Он подчеркнул, что Катар "не потерпит нарушений своего суверенитета и оставляет за собой право на ответ". По его словам, речь идет о "государственном терроризме" и грубом нарушении не только международного права, но и "моральных норм".

Говоря о главе правительства Израиля Биньямине Нетаниягу, катарский лидер заявил, что речь идет о "мошеннике" и "предателе", из-за которого в регионе "царит политический хаос".

Глава правительства Катара подтвердил, что целью израильской атаки стала штаб-квартира политбюро ХАМАСа, причем она была атакована во время переговоров. Аль Тани отметил, что Доха получила уведомление об израильской атаке от американской стороны через десять минут после того, как были нанесены удары по целям. Им было подчеркнуто, что ВВС ЦАХАЛа "применили при нападении оружие, не обнаруженное радаром".

По состоянию на утро 10 сентября нет новых сведений о последствиях израильского удара по штабу ХАМАСа в Дохе. Информация уточняется.

Операция "Огненная вершина"

В 16:11 10 сентября ЦАХАЛ и ШАБАК заявили, что израильские ВВС осуществили в Дохе, столице Катара, целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС.

Операция получила название "Огненная вершина".

В официальном заявлении было сказано, что удар был нанесен по тем, кто "годами руководил деятельностью террористической организации и несут прямую ответственность за организацию бойни 7 октября и ведение войны против Государства Израиль". "Перед атакой были приняты меры по минимизации ущерба для непричастных лиц, включая применение высокоточного оружия и предоставление дополнительной разведывательной информации", – заявляла пресс-служба ЦАХАЛа.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу опубликовала заявление: "Сегодняшняя операция против главарей террористической организации ХАМАС была исключительно независимой операцией Израиля. Инициатором её был Израиль, её осуществил Израиль, и Израиль несёт за неё всю ответственность".

Речь идет о беспрецедентных действиях – никогда прежде ЦАХАЛ не атаковал цели на территории Катара.

Согласно палестинским и катарским источникам, авиаудары были нанесены по месту встречи лидеров ХАМАСа в Дохе, где проходили консультации по поводу американского предложения о прекращении огня и освобождении заложников. Было слышно 10-12 взрывов.

Телеканал "Аль-Арабия" вскоре заявил, что уничтожен лидер ХАМАСа Халиль аль-Хайя. На том же совещании присутствовали члены политбюро ХАМАСа Халид Машаль, Мухаммад Даруиш, Рази Хамад и Иззат ар-Ришк. По сведениям этого телеканала, удары были нанесены по четырем зданиям.

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на собственные источники сообщал о гибели не менее четырех лидеров ХАМАСа в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Дохе. По данным "Аль-Хадат", были ликвидированы формальный лидер ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя, глава офиса ХАМАСа за рубежом Халид Машаль, лидер боевиков ХАМАСа "на Западном берегу реки Иордан" Захэр Джабарин и член политбюро ХАМАСа Низар Аудалла. Возможно, убиты и другие лидеры ХАМАСа. Список уточняется. В момент удара в здании находился еще один член руководства движения, Рази Хамад, данных о его судьбе нет.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" утверждал, что члены политбюро ХАМАСа, включая Халиля аль-Хайю, выжили после израильского удара по целям в Дохе. Отметим, что "Аль-Джазира" наиболее близка к руководству ХАМАСа и к властям Катара. Однако этот телеканал неоднократно преднамеренно распространял дезинформацию о террористической организации ХАМАС.

"Некоторые члены делегации движения ХАМАС, по предварительной информации, получили ранения в результате израильских ударов по жилым зданиям в Дохе, заявил РИА Новости источник в движении", – сообщает российское агентство. "Поступает информация о пострадавших среди членов сопровождавшей их (руководителей ХАМАС) делегации, данные об их состоянии уточняются", – сказал источник. При этом РИА Новости со ссылкой на тот же источник заявляет, что цели израильской операции достигнуты не были – то есть никто из лидеров ХАМАСа, вопреки сообщениям "Аль-Арабии" и "Аль-Хадат", не был уничтожен.

Израильская радиостанция "Кан Бет" передавала: по оценкам руководства Израиля, в результате атаки ликвидированы шесть лидеров ХАМАСа. Однако официального подтверждения нет.

Ynet писал, что члены военно-политического кабинета Израиля не были заранее проинформированы о планировании удара по лидерам ХАМАСа в Дохе.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" передавала, что в операции "Огненная вершина" по нанесению ударов по руководству террористической организации ХАМАС в Дохе участвовали около 15 самолетов израильских ВВС. "В атаке участвовало около 15 боевых самолетов. Более 10 боеприпасов поразили цель с интервалом в несколько секунд. Была атакована только одна цель", – было сказано в сообщении "Галей ЦАХАЛ". Отмечалось, что ВВС Израиля во время операции произвели дозаправку в воздухе.

МИД Катара подтвердил, что ВВС Израиля атаковали членов политбюро ХАМАСа в Дохе.

Министерство внутренних дел Катара подтвердило удар по месту проживания руководителей ХАМАСа в Дохе. При этом какие-либо сведения об убитых и раненых не публикуются. "МВД сообщает, что звуки в Дохе являются результатом удара по одному из мест проживания лидеров ХАМАСа. Министерство подтверждает, что спасатели уже приступили к работе, ситуация спокойная", – говорилось в заявлении МВД Катара.

Reuters со ссылкой на израильского чиновника передавал, что руководство США было уведомлено о планировании операции в Дохе, и президент Дональд Трамп дал Израилю "зеленый свет" на нанесение удара.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмад Абуль Рейт и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудили удар Израиля по лидерам ХАМАСа в Дохе. Оба они назвали действия Израиля нарушением суверенитета Катара.

С осуждением выступили лидеры Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Турции, Ливана, Сирии, Норвегии и других стран.

Папа Римский Лев XIV высказал озабоченность.

Через несколько часов после атаки ХАМАС распространил заявление, согласно которому попытка Израиля ликвидировать лидеров этой организации во время встречи в Дохе, провалилась. ХАМАС подтверждает гибель пяти "активистов", а также смерть сотрудника службы безопасности Катара. При этом утверждается, что все члены политбюро ХАМАСа живы. Достоверность этого утверждения проверяется.

Реакция президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе было принято премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, а администрация Белого дома узнала об этом слишком поздно, чтобы вмешаться.

"Это было решение премьер-министра Нетаниягу, а не мое", – написал Трамп в социальной сети Truth Social, добавив, что сразу после получения уведомления от Израиля о предстоящем ударе он поручил Стиву Виткоффу предупредить Катар, однако сделать это удалось лишь после начала израильской атаки на объекты в Дохе. При этом президент США еще раз повторил: "Однако ликвидация ХАМАСа, наживающегося на страданиях жителей Газы, является достойной целью".

Трамп также сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио завершить подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Катаром.

Ранее офис эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани распространил заявление, в котором говорится, что в ходе телефонного разговора, который состоялся после израильской атаки в Дохе, президент США Дональд Трамп выразил солидарность с Катаром и "решительно осудил нападения на суверенитет Катара, указав, что дипломатических усилий достаточно для урегулирования нерешенных проблем в регионе". Трамп также подчеркнул, что Катар является надежным стратегическим союзником Соединенных Штатов Америки и призвал Тамима ибн Хамада Аль Тани продолжить посреднические усилия по прекращению войны в секторе Газы.