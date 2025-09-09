Дональд Трамп сообщил об освобождении израильтянки Елизаветы Цурковой, похищенной в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что израильтянка Елизавета Цуркова, также имеющая гражданство России, освобождена из плена и находится в американском посольстве в Ираке.

"Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, сестра которой является гражданкой США, только что была освобождена группировкой "Катаиб Хизбалла" (боевое крыло "Хизбаллы"), и теперь она находится в безопасности в американском посольстве в Ираке после многих месяцев пыток. Я буду всегда бороться за справедливость и никогда не сдамся. ХАМАС, освободите заложников немедленно", – написал президент США.

Источник в Иерусалиме сообщил радиостанции "Кан Бет", что США уведомили Израиль об освобождении Цурковой за полчаса до публикации сообщения Трампом.

В феврале 2025 года к усилиям по освобождению Цурковой, похищенной в марте 2023 года во время поездки в Багдад, присоединились США. Спецпосланник Трампа по делам заложников Адам Бёлер "пригрозил пакетом карательных мер США против Ирака, политических и экономических, если Цуркову продолжат удерживать, и заявил, что иракское правительство несет ответственность за ее скорейшее возвращение", - сообщил иракский чиновник изданию "Аль-Араби аль-Джадид". В

это же время министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил американскому новостному сайту Axios, что похищенная около двух лет назад в Багдаде израильтянка Елизавета Цуркова жива, предпринимаются усилия по ее освобождению.

По данным арабских СМИ, Цуркову с марта 2023 года удерживает в качестве заложницы проиранская шиитская группировка "Катаиб Хизбалла". Издание "Аль-Араби аль-Джадид" писало весной 2024 года, что ее перевели в некое место за пределами Багдада, которое находится "под контролем влиятельных вооруженных группировок". "Аль-Араби аль-Джадид" цитировало заявление анонимного представителя министерства внутренних дел Ирака: "В ходе специального расследования судьбы похищенной израильтянки Елизаветы Цурковой в конечном итоге выяснилось, что ее перевели за пределы Багдада в район, контролируемый влиятельными вооруженными группировками, что указывает на то, что она жива и удерживается известной иракской группировкой... Несмотря на трудности, расследование продолжается". По словам этого чиновника, Цуркова находилась на тот момент в провинции Бабиль, в центре Ирака.

В ноябре 2023 года иракский телеканал "Ар-Раба" публиковал видео с Цурковой. Она была представлена телеканалом как израильтянка, хотя у нее также есть российский паспорт. В видео продолжительностью чуть более четырех минут, Цуркова говорит на иврите, ее речь переводится на арабский язык. В частности, она заявляет, что работала на "Мосад" и ЦРУ. В качестве доказательства того, что видео было снято недавно, Цуркова упоминает о войне в секторе Газы. Слова, которые произносит заложница, по всей видимости, были для нее написаны.

После того, как стало известно о похищении в Багдаде Елизаветы Цурковой, пресс-служба канцелярии главы правительства Израиля распространила сообщение: "Она ученая, прибывшая в Ирак по российскому паспорту и по собственной инициативе для защиты докторской диссертации и научных исследований для Принстонского университета в США".

Елизавета Цуркова была сотрудницей "Форума регионального анализа" израильского исследовательского института "Молад", вашингтонского института Center for Global Policy, специализировалась на исследовании конфликта в Сирии. Она сотрудничала со многими СМИ, в том числе контактировала с нашей редакцией. В марте 2023 года ее захватила милиция иракской "Хизбаллы" на севере Ирака, куда она приехала собирать материал для написания доктората.

В марте 2021 года Елизавета в своем "твиттере" написала, что она против сделок по обмену пленными, даже если ее следующий визит в Сирию или Ирак пойдет не так, как запланировано.

Издание Al-Monitor публиковало подробности по поводу похищения Елизаветы Цурковой. В статье Амберин Заман было сказано, что Цуркову похитили в Багдаде 21 марта 2023 года. При этом отмечалось, что к тому моменту Елизавета уже длительное время находилась в столице Ирака, а за восемь дней до похищения перенесла операцию в одной из багдадских больниц в связи с травмой спины. Известно, что в Багдаде Цуркова брала интервью у сторонников влиятельного лидера местных шиитов Муктады ас-Садра. По сведениям Al-Monitor, Елизавету Цуркову похитили представители шиитской военизированной группировки "Асаиб Ахль аль-Хакк" ("Лига праведников", внесена властями США в список иностранных террористических организаций в 2020 году), связанной с иранским "Корпусом стражей исламской революции" и входящей в состав иракских "Отрядов народной мобилизации" (ОНМ), сформированных для борьбы с суннитским "Исламским государством".

Правительство Израиля заявляло, что Елизавета Цуркова находится в плену у милиции проиранской шиитской группировки "Катаиб Хизбалла", действующей в составе ОНМ. Эта организация была признана США террористической еще в 2009 году.

Власти Израиля заявляют, что Цуркова въехала в Ирак по своему российскому паспорту. Известно, что она так поступала неоднократно в прошлом.

Источники Al-Monitor утверждают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принимал непосредственное участие в попытках добиться освобождения Цурковой через президента РФ Владимира Путина.

Те же источники заявили, что нет никаких сомнений в том, что ополченцы, похитившие Цуркову, действовали по согласованию с властями Ирана и рассчитывают "использовать ее в качестве козыря для обмена пленными или других уступок".