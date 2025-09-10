x
10 сентября 2025
Израиль

Нетаниягу сообщил сестрам Елизаветы Цурковой о том, что она освобождена из плена

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Заложники
Ирак
время публикации: 10 сентября 2025 г., 00:36 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 00:36
Нетаниягу сообщил сестрам Елизаветы Цурковой о том, что она освобождена из плена
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил сестрам Елизаветы Цурковой, Эмме и Авиталь, о том, что она освобождена. "Весь народ Израиля будет рад видеть ее снова дома".

Нетаниягу поблагодарил координатора по делам пленным и пропавших без вести генерала запаса Галя Хирша за его усилия по освобождению похищенной и заявил: "Мы продолжим бороться с решимостью и мужеством до тех пор, пока не вернем домой всех похищенных, живых и погибших".

Во вторник, 9 сентября, президент США Дональд Трамп Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social, что израильтянка Елизавета Цуркова, также имеющая гражданство России, освобождена из плена и находится в американском посольстве в Ираке.

"Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, сестра которой является гражданкой США, только что была освобождена группировкой "Катаиб Хизбалла" (боевое крыло "Хизбаллы"), и теперь она находится в безопасности в американском посольстве в Ираке после многих месяцев пыток. Я буду всегда бороться за справедливость и никогда не сдамся. ХАМАС, освободите заложников немедленно", – написал президент США.

Источник в Иерусалиме сообщил радиостанции "Кан Бет", что США уведомили Израиль об освобождении Цурковой за полчаса до публикации сообщения Трампом.

Израиль
