x
11 апреля 2026
|
последняя новость: 10:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 апреля 2026
|
11 апреля 2026
|
последняя новость: 10:56
11 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Иерусалимская полиция готова обеспечить порядок во время церемонии освящения Благодатного огня

Полиция
Религия
время публикации: 11 апреля 2026 г., 10:56 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 11:28
Иерусалимская полиция готова обеспечить порядок во время церемонии освящения Благодатного огня
Пресс-служба полиции Израиля

Иерусалимский округ полиции с утра субботы, 11 апреля, осуществляет план по обеспечению порядка во время церемонии освящения Благодатного огня в храме Гроба Господня.

Сотни полицейских и бойцов пограничной службы (МАГАВ) дислоцированы в Старом городе и на прилегающих к нему территориях. Их задача – обеспечить свободу вероисповедания для тысяч паломников, прибывших в Иерусалим из разных районов страны и со всего мира.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции сопровождают и охраняют традиционные процессии к храму, а также следят за соблюдением заранее утвержденных мер безопасности и правил дорожного движения.

Командующий Иерусалимским округом генерал-майор Авшалом Пелед находится в храме Гроба Господня и контролирует работу полицейских.

Полиция Израиля действует в тесной координации с главами христианских общин и местными распорядителями.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook