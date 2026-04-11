Иерусалимская полиция готова обеспечить порядок во время церемонии освящения Благодатного огня

Иерусалимский округ полиции с утра субботы, 11 апреля, осуществляет план по обеспечению порядка во время церемонии освящения Благодатного огня в храме Гроба Господня.

Сотни полицейских и бойцов пограничной службы (МАГАВ) дислоцированы в Старом городе и на прилегающих к нему территориях. Их задача – обеспечить свободу вероисповедания для тысяч паломников, прибывших в Иерусалим из разных районов страны и со всего мира.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции сопровождают и охраняют традиционные процессии к храму, а также следят за соблюдением заранее утвержденных мер безопасности и правил дорожного движения.

Командующий Иерусалимским округом генерал-майор Авшалом Пелед находится в храме Гроба Господня и контролирует работу полицейских.

Полиция Израиля действует в тесной координации с главами христианских общин и местными распорядителями.