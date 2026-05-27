Совбез ООН осудил удар по эмиратской АЭС, не упомянув Иран

Совет безопасности ООН выступил с осуждением воздушного удара по расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах атомной электростанции Барака. В заявлении атака БПЛА названа возмутительной.

"Удар представлял значительную угрозу для жизни людей, критической инфраструктуры, окружающей среды. Это наглое нарушение международного права. Атаки и угрозы атаки объектов мирной атомной инфраструктуры недопустимы и должны прекратиться", – заявляет Совбез.

Удар по станции был нанесен 17 мая. Два БПЛА были перехвачены, третий врезался в генератор, вызвав пожар. ОАЭ заявили, что дроны были запущены из Ирака шиитскими боевиками, возложив ответственность на Иран. Однако в заявлении ООН Иран не упоминается.