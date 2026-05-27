x
27 мая 2026
|
последняя новость: 10:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 мая 2026
|
27 мая 2026
|
последняя новость: 10:50
27 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Совбез ООН осудил удар по эмиратской АЭС, не упомянув Иран

ООН
ОАЭ
Иран
Война с Ираном
время публикации: 27 мая 2026 г., 09:20 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 09:24
Совбез ООН осудил удар по эмиратской АЭС, не упомянув Иран
Arun Girija/Emirates Nuclear Energy Corporation/WAM via AP

Совет безопасности ООН выступил с осуждением воздушного удара по расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах атомной электростанции Барака. В заявлении атака БПЛА названа возмутительной.

"Удар представлял значительную угрозу для жизни людей, критической инфраструктуры, окружающей среды. Это наглое нарушение международного права. Атаки и угрозы атаки объектов мирной атомной инфраструктуры недопустимы и должны прекратиться", – заявляет Совбез.

Удар по станции был нанесен 17 мая. Два БПЛА были перехвачены, третий врезался в генератор, вызвав пожар. ОАЭ заявили, что дроны были запущены из Ирака шиитскими боевиками, возложив ответственность на Иран. Однако в заявлении ООН Иран не упоминается.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 мая 2026

ОАЭ использовали Совбез ООН, чтобы обвинить Иран в причастности к удару по АЭС
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 мая 2026

ОАЭ: дроны по атомной электростанции Барака были запущены из Ирака
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 мая 2026

В ОАЭ дрон атаковал генератор рядом с АЭС Барака, возник пожар