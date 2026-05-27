Сенсационное поражение Медведева. Результаты матчей Открытого чемпионата Франции
время публикации: 27 мая 2026 г., 10:26 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 10:26
Определились все участники второго круга Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде.
Канадец Феликс Оже-Альясим одержал волевую победу над немцем Даниэлем Альтмайером 4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:6.
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер победил француза Клемана Табура 6:1, 6:3, 6:4.
Канадец Денис Шаповалов неожиданно проиграл португальцу Жайме Фарии 4:6, 5:7, 4:6. Десятая ракетка мира Александр Бублик (Казахстан) неожиданно уступил немцу Яну-Леннрду Струффу 5:7, 7:6, 4:6, 5:7.
Восьмая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сенсационно проиграл австралийцу Адаму Уолтону (97-е место в рейтинге АТР) 2:6, 6:1, 1:6, 6:4, 4:6.
