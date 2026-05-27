Глава политуправления ВМС КСИР: "США умоляют нас о соглашении"

Заместитель командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции по политической части Мохаммадреза Акбарзаде заявил, что США умоляют Иран о соглашении из-за энергетического кризиса.

"США и Европа остаются уязвимыми перед колебаниями цен на топливо и нестабильностью в регионе. Это мощный рычаг давления для Ирана", – сказал он.

"Иранский ракетный арсенал и способность перекрыть Ормузский пролив продемонстрировали наш потенциал сдерживания. Вооруженные силы Исламской республики полностью готовы ответить на любую атаку. Война против Ирана закончится для США позором", – сообщил замполит.