Победителем Special Olympics European Triathlon Championships стал израильтянин

В Шаморине, Словакия, состоялся Special Olympics European Triathlon Championships.

Пятый раз подряд победителем турнира стал израильтянин Рон Бек.

Он преодолел дистанцию за 1 час 6 минут 51 секунду.

Дистанция состоялась из заплыва на 750 метров, бега на 5 км и велосипедной гонки на 20 км.

В турнире принимали участие 31 спортсмен из 10 стран.

Турнир является этапом Challenge Family The Championship.