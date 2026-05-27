x
27 мая 2026
|
последняя новость: 10:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 мая 2026
|
27 мая 2026
|
последняя новость: 10:50
27 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Победителем Special Olympics European Triathlon Championships стал израильтянин

Спорт/важное
Триатлон
время публикации: 27 мая 2026 г., 09:43 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 09:43
Победителем Special Olympics European Triathlon Championships стал израильтянин
AP Photo/David Goldman

В Шаморине, Словакия, состоялся Special Olympics European Triathlon Championships.

Пятый раз подряд победителем турнира стал израильтянин Рон Бек.

Он преодолел дистанцию за 1 час 6 минут 51 секунду.

Дистанция состоялась из заплыва на 750 метров, бега на 5 км и велосипедной гонки на 20 км.

В турнире принимали участие 31 спортсмен из 10 стран.

Турнир является этапом Challenge Family The Championship.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2026

Триатлон. Израильтяне завоевали две бронзовые медали юниорского Европейского кубка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025

Триатлон. Шахар Сагив занял третье место в Корее
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 ноября 2025

Триатлон. Этап Кубка мира в Японии. Израильтянин занял четвертое место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 ноября 2025

Триатлон. Израильтянка стала победительницей турнира в Чили