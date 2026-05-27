Победителем Special Olympics European Triathlon Championships стал израильтянин
время публикации: 27 мая 2026 г., 09:43 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 09:43
В Шаморине, Словакия, состоялся Special Olympics European Triathlon Championships.
Пятый раз подряд победителем турнира стал израильтянин Рон Бек.
Он преодолел дистанцию за 1 час 6 минут 51 секунду.
Дистанция состоялась из заплыва на 750 метров, бега на 5 км и велосипедной гонки на 20 км.
В турнире принимали участие 31 спортсмен из 10 стран.
Турнир является этапом Challenge Family The Championship.
