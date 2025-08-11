В секторе Газы ликвидирован боевик ХАМАСа с удостоверением корреспондента "Аль-Джазиры"

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации "журналиста" Анаса аш-Шарифа, главы террористической ячейки ХАМАСа в городе Газа. Аш-Шариф отвечал за планирование и осуществление ракетных обстрелов гражданских целей в Израиле и сил ЦАХАЛа, он действовал под прикрытием "Аль-Джазиры", имея удостоверение корреспондента этого телеканала.

Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает: хотя редакция "Аль-Джазиры" пыталась отрицать то, что ее сотрудники являются боевиками ХАМАСа, в ходе военной операции в секторе Газы были обнаружены многочисленные документы, подтверждающие этот факт. В частности, имя Анаса аш-Шарифа фигурировало в списках боевиков ХАМАСа, в журналах курсов подготовки боевиков, в телефонных справочниках организации и в ее зарплатных ведомостях.

"Перед атакой были приняты многочисленные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Отметим, что еще в октябре 2024 года ЦАХАЛ опубликовал обнаруженные в Газе документы ХАМАСа и "Исламского джихада", подтверждающие, что шестеро "журналистов", работающих в Газе на катарский телеканал "Аль-Джазира", являются активистами и боевиками этих террористических организаций. Одним из шести "журналистов" был Анас аш-Шариф.