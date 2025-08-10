Возле военной тюрьмы в Бейт-Лид проходит акция протеста ультраортодоксов

Сотни ультраортодоксов принимают участие в акции протеста возле базы "Бейт-Лид", на территории которой расположена 10-я военная тюрьма. Митингующие требуют освободить религиозных уклонистов, задержанных в конце прошлой недели.

Сайт Ynet со ссылкой на людей, проживающих недалеко от военной базы, сообщает, что на месте происходят столкновения между митингующими и полицией.