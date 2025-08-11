Замир провел оценку оперативной готовности ЦАХАЛа: "Мы ведем затяжную войну"

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел оценку оперативной готовности Армии обороны Израиля на специальном совещании с участием командиров из штаба и работающих на местах. Это второе совещание из цикла встреч по выработке годового плана работы ЦАХАЛа.

В частности, он заявил, что ЦАХАЛу необходимо тщательно изучить уроки прошлого, постоянно проверять уровень боеготовности, совершенствоваться и наращивать свои силы.

"Однако рабочая предпосылка такова: мы ведем затяжную войну, и 2026 год должен стать годом максимального использования достижений, повышения готовности, возвращения к основам и эффективного использования оперативных возможностей", – подчеркнул Эяль Замир.

Он напомнил, что после 7 октября 2023 года ЦАХАЛ доказал себя как высококачественная армия с боевым потенциалом действий на разных фронтах одновременно, и успехи израильской армии изменили лицо Ближнего Востока, укрепили безопасность страны и создали региональные возможности, которые важно использовать.

"В соответствии с решением кабинета, мы сейчас начинаем новый этап войны в Газе, и нам необходимо построить наилучшую систему действий в соответствии с поставленными целями, при поддержке должного уровня профессионализма и соблюдения принципов ЦАХАЛа, – подчеркнул глава Генштаба. – И мы сделаем это в соответствии с готовностью наших бойцов и боевых средств, учитывая необходимость сохранения жизней и безопасности заложников".

Он напомнил, что ЦАХАЛ действовал в Газе, Хан-Юнисе и Рафиахе в прошлом, и сможет захватить эти города и сейчас. "Представленные кабинету альтернативы нацелены на разгром ХАМАСа", – подчеркнул Замир.

При этом он отметил необходимость дать передышку военнослужащим регулярных и резервных частей и создавать необходимые для отдыха паузы. Следующая оценка ситуации будет посвящена исключительно вопросам кадрового состава и состояния военнослужащих.