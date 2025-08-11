"Хаменеи заждались на "Красной свадьбе": Израиль и Иран обменялись угрозами

Министр обороны Исраэль Кац выложил в своем Х-блоге составленный Ираном список высокопоставленных израильтян, политиков и представителей силовых структур, являющихся целями для ликвидации. Кац утверждает, что этот список был опубликован Телеграм-каналом, связанным с официальным Тегераном.

Этот список, созданный для устрашения Израиля, имеет обратный эффект, поскольку он содержит устаревшую информацию и множество орфографических ошибок.

В "список на ликвидацию" Иран включил "главу полиции" Коби Шабтая, однако Шабтай покинул пост 17 июля 2024 года, в настоящий момент полицию Израиля возглавляет Дани Леви, имя главы ВВС Томера Бара написано как "Тамар", переврано имя командующего Южным военным округом Янива Асора.

Комментируя эту публикацию, Исраэль Кац, также фигурирующий в этом списке в качестве "министра террора", написал: "Я советую иранскому диктатору Хаменеи, когда он выйдет из бункера, время от времени поглядывать в небо и внимательно прислушиваться к жужжанию. Участники "Красной свадьбы" заждались его".

Операцией "Красная свадьба", в ходе которой было ликвидировано иранское военное руководство, открылась военная кампания против Ирана.