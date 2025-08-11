В ДТП возле Гиносара пострадали три человека, 11-летняя девочка в тяжелом состоянии
время публикации: 11 августа 2025 г., 17:24 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 17:24
На 90-м шоссе, недалеко от кибуца Гиносар, произошла авария с участием двух автомобилей. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что в результате ДТП пострадали три человека, состояние 11-летней девочки тяжелое, остальные получили легкие травмы.
Пострадавшие доставлены в больницу "Пория" в Тверии.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
