Пара из Кирьят-Аты создала гидропонную плантацию по выращиванию марихуаны в Хайфе

Гидропонная плантация по выращиванию марихуаны обнаружена в Хайфе: сотрудники полиции изъяли около 850 кустов каннабиса общим весом 380 кг. Двое подозреваемых, ухаживающие за растениями, были арестованы: работу плантации обеспечивали мужчина и женщина в возрасте около 30 лет, жители Кирьят-Аты.

По сообщению полиции, в ходе операции были изъяты растения, гидропонное оборудование и другие предметы, использовавшиеся для выращивания и фасовки наркотиков. Все находки переданы для дальнейшей обработки и проверок в криминалистические лаборатории полиции Израиля.

Арест главного подозреваемого несколько раз продлевался, по завершении следствия против него было подано предварительное обвинение, и в ближайшие дни будет подано обвинительное заключение.