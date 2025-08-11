Филин, спасенный из запертой машины в Иерусалиме, оказался обезвожен и крайне истощен

В больнице для диких животных при зоопарке "Сафари" занимаются лечением филина, который был спасен накануне из запертого на солнцепеке автомобиля в арабском районе Байт-Ханина в Иерусалиме.

Птица оказалась крайне истощена и обезвожена – что неудивительно, учитывая, что филина нашли в запертом автомобиле в один из самых жарких дней в году. Кроме того, у филина оказался ампутирован кончик крыла.

По мнению специалистов, в автомобиле филин оказался не случайно: судя по состоянию птицы, она находилась в неволе в незаконном содержании, и в природу она вернуться не сможет. Филин госпитализирован, он получает поддерживающее лечение.

Персонал больницы при "Сафари" изучает возможности устроить птицу в безопасное место, чтобы она прожила остаток жизни с максимально возможным благополучием.