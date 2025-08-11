x
11 августа 2025
|
последняя новость: 21:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 21:40
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Филин, спасенный из запертой машины в Иерусалиме, оказался обезвожен и крайне истощен

Криминал в арабском секторе
Животные
время публикации: 11 августа 2025 г., 20:52 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 21:15
Филин, спасенный из запертой машины в Иерусалиме, оказался обезвожен и крайне истощен
Пресс-служба зоопарка "Сафари"

В больнице для диких животных при зоопарке "Сафари" занимаются лечением филина, который был спасен накануне из запертого на солнцепеке автомобиля в арабском районе Байт-Ханина в Иерусалиме.

Птица оказалась крайне истощена и обезвожена – что неудивительно, учитывая, что филина нашли в запертом автомобиле в один из самых жарких дней в году. Кроме того, у филина оказался ампутирован кончик крыла.

По мнению специалистов, в автомобиле филин оказался не случайно: судя по состоянию птицы, она находилась в неволе в незаконном содержании, и в природу она вернуться не сможет. Филин госпитализирован, он получает поддерживающее лечение.

Персонал больницы при "Сафари" изучает возможности устроить птицу в безопасное место, чтобы она прожила остаток жизни с максимально возможным благополучием.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 августа 2025

Из запертой машины в Иерусалиме спасли филина, птица конфискована. Видео