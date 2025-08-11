Трамп в интервью 12-му телеканалу: "Не думаю, что ХАМАС сейчас согласится освободить заложников"
время публикации: 11 августа 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 20:33
Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью корреспонденту 12-го телеканала Бараку Равиду заявил, что он сомневается в том, что в сложившейся ситуации ХАМАС согласится освободить израильских заложников.
Барак Равид отмечает в своих комментариях, что Трамп отказался отвечать на вопрос о том, как он относится к решению израильского правительства расширить операцию и установить контроль над городом Газа, но дал понять, что согласен с доводами Нетаниягу относительно необходимости дополнительного давления на ХАМАС. "ХАМАС не может оставаться в Газе. Вспомните 7 октября, помните о 7 октября", – сказал Трамп.
Ссылки по теме