Экстремальная жара и сильная запыленность воздуха в Израиле

На фоне экстремально жаркой погоды в Израиле, в Иерусалиме и окрестностях, а также в Иудее и Самарии, в Иорданской долине, в Араве и Негеве наблюдается сильная запыленность воздуха. Это ощущается, хотя и в меньшей степени, и в других районах страны. Причина: перенос пыли со стороны Иордании.

По оценке синоптиков, высокая запыленность воздуха в восточных и некоторых центральных районах Израиля сохранится в течение нескольких дней.

В то же время временами на востоке страны ожидаются дожди. Причем 11-13 августа возможны даже затопления русел ручьев в Негеве, Араве и около Эйлата.

Нынешняя неделя – самая жаркая в году по средним температурным показателям. Температура значительно выше среднесезонной, особенно во внутренних, восточных, южных и горных районах.

Высока вероятность лесных и полевых пожаров. Минздрав и служба скорой помощи опубликовали рекомендации.

По данным метеорологической службы Израиля, пик жары придется на понедельник-среду, 11-13 августа. Это будут одни из самых жарких дней в году. Температура в Тель-Авиве и окрестностях днем поднимется до 33-35 градусов, в Иерусалиме и окрестностях – до 38-41, в Хайфе и окрестностях – до 32-34, в Негеве – до 39-41, в Эйлате – до 46-48, в Иорданской долине – до 46-48 градусов. 9-10 августа и 14-15 августа тоже будет очень жарко. По уточненному прогнозу, к среднесезонному уровню температура вернется не раньше 17-19 августа, хотя спад жары начнется в субботу, 16 августа.

Главными угрозами, особенно для маленьких детей, стариков и людей с ограниченными возможностями, в такую погоду являются: обезвоживание и тепловой удар.

Рекомендуется воздерживаться от длительного пребывания за пределами кондиционируемых помещений. Пляжи лучше посещать или рано утром, или ближе к закату.

Запрет на разведение костров

В условиях крайне жаркой и сухой погоды высока вероятность возникновения сильных лесных и полевых пожаров.

Пожарная служба и Управление природы и парков сообщают: разжигание костров на территории природных заповедников, национальных парков, кемпингах и ночных стоянках и на открытых территориях категорически запрещено.

Запрет действует до конца августа.

Рекомендации минздрава

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить сегодня днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания (не менее 3 литров воды в день). Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

Находясь на открытом воздухе, рекомендуется надевать широкополую шляпу, легкую, удобную одежду и наносить солнцезащитный крем с фактором защиты не менее SPF30.

При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать в вечерние часы или воздержаться от отдыха на пляжах в эти выходные.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям. Не следует также оставлять в машинах пожилых или инвалидов. Нельзя оставлять в транспортных средствах или здании домашних животных без воды, вентиляции и кондиционирования с поддержанием нормальной температуры.

В случае появления признаков перегрева – резкое повышение температуры тела (выше 39,5), красная, горячая и сухая кожа (без потоотделения), учащенный пульс, сильная головная боль (и/или ощущение "учащенного сердцебиения" в голове), головокружение, тошнота, боль в животе, рвота, спутанность сознания или потеря сознания, следует немедленно позвонить в отделение неотложной помощи по телефону 101. До прибытия бригады скорой помощи пострадавший должен находиться в прохладном и тенистом месте. При этом категорически не следует давать пострадавшему пить, это может ухудшить состояние.