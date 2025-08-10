Нетаниягу обсудил с Трампом продолжение войны в секторе Газы

Канцелярия премьер-министра сообщила, что Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудил дальнейшие шаги Израиля в секторе Газы.

В заявлении канцелярии Нетаниягу говорится, что "стороны обсудили планы Израиля по установлению контроля над районами, которые остаются оплотами ХАМАСа в Газе, с тем чтобы завершить войну, освободить заложников и нанести поражение ХАМАСу".

Также отмечается, что премьер-министр поблагодарил президента Трампа за его твердую поддержку Израиля с начала войны.