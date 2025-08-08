Глава генштаба ЦАХАЛа провел оценку ситуации в Южном округе

Глава генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир в пятницу, 8 августа, провел оценку ситуации в Южном округе с участием командиров генерального штаба.

В ходе оценки ситуации обсуждалась актуальная картина боевых действий и разработка планов по продолжению боевых действий в секторе Газы.

Эяль Замир отметил, что в ближайшие дни ЦАХАЛ углубит оперативное планирование, обеспечивая при этом безопасность войск с целью создания условий для возвращения похищенных и свержения режима ХАМАСа.