08 декабря 2025
последняя новость: 17:31
08 декабря 2025
08 декабря 2025
последняя новость: 17:31
08 декабря 2025
Мир

После землетрясения магнитудой 7,6 на север Японии надвигается цунами до 3 м

Землетрясения
Цунами
Япония
время публикации: 08 декабря 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 17:01
После землетрясения магнитудой 7,6 на север Японии надвигается цунами до 3 м
AP Photo/B.K.Bangash

Цунами высотой до трех метров движется к северному побережью Японии после землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего у берегов страны. Об этом сообщают японские экстренные службы.

В зоне наибольшего риска находятся прибрежные районы префектур Аомори, Иватэ и Хоккайдо на севере и северо-востоке страны. Для низменных участков побережья ожидается выход волн на сушу и возможное затопление прибрежной инфраструктуры.

Жителям прибрежных зон рекомендовано покинуть районы, расположенные у воды, и подняться на возвышенности или в верхние этажи капитальных зданий.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Мир
