07 августа 2025
Израиль

Война на истощение ХАМАСа или оккупация сектора Газы: что выберет Нетаниягу

Война с ХАМАСом
Биньямин Нетаниягу
ЦАХАЛ
время публикации: 07 августа 2025 г., 22:51 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 23:03
Война на истощение ХАМАСа или оккупация сектора Газы: что выберет Нетаниягу
Yonatan Sindel/Flash90

В ходе заседания "узкого" кабинета министров по политике и безопасности глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир представил политическому руководству две альтернативные возможности расширения военной операции в секторе Газы: полное завоевание всей территории сектора или же окружение сектора с регулярными точечными рейдами – война на истощение ХАМАСа.

Эяль Замир надеется убедить главу правительства – в первую очередь именно его, поскольку противодействия решению Нетаниягу не ожидается, – принять более умеренный план войны на истощение ХАМАСа. Замир подчеркивает, что у военных нет возможности гарантировать безопасность заложников в случае военных действий в зоне, где террористы удерживают похищенных израильтян.

Кроме того, израильские военнослужащие, как резервисты, так и срочники, вымотаны после почти двух лет тяжелейших военных действий, оборудование нуждается в обслуживании и обновлении.

Как сообщает 12 канал ИТВ, министры подчеркнули, что расширение предыдущей военной операции и операция "Колесницы Гидеона" своей цели не достигли.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу настаивает на том, что все предпринятые до сих пор усилия не привели к освобождению заложников, поэтому необходимо идти на другие шаги. Оккупации сектора Газы требуют и наиболее жестко настроенные министры – Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич.

Параллельно с обсуждением захвата сектора Газы посредники оказывают давление на ХАМАС, требуя возвращения за стол переговоров и проявить максимальную гибкость, поскольку "окно возможностей" скоро закроется.

Израиль
