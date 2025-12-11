x
Израиль

В наводнении в Эмек а-Аразим застрял автомобиль с людьми, идет спасательная операция

время публикации: 11 декабря 2025 г., 20:00 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 20:23
В наводнении в Эмек а-Аразим застрял автомобиль с людьми, идет спасательная операция
Пожарно-спасательная служба Иерусалимского округа

Крупные силы спасательных служб задействованы в операции по спасению людей из автомобиля, попавшего в поток воды в районе Эмек а-Аразим в Иудейских горах.

Водителю и пассажиру удалось выбраться из кабины, но они не могут выбраться из потока самостоятельно. На месте работают команды пожарно-спасательной службы и спецподразделение по особым операциям спасения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
