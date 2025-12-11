В наводнении в Эмек а-Аразим застрял автомобиль с людьми, идет спасательная операция
время публикации: 11 декабря 2025 г., 20:00 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 20:23
Крупные силы спасательных служб задействованы в операции по спасению людей из автомобиля, попавшего в поток воды в районе Эмек а-Аразим в Иудейских горах.
Водителю и пассажиру удалось выбраться из кабины, но они не могут выбраться из потока самостоятельно. На месте работают команды пожарно-спасательной службы и спецподразделение по особым операциям спасения.
