Прекращение финансирования перевода "Коль Зхут" на русский обсудили в Кнессете

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре провела экстренное заседание по вопросу прекращения финансирования перевода материалов портала о правах и льготах "Коль Зхут" на русский язык и увольнения координатора "русского" проекта, общественного деятеля Татьяны Берлин. Портал "Коль Зхут" работает при поддержке министерства юстиции и штаба "Исраэль дигиталит", однако в последнее время министерство юстиции прекратило финансирование проекта перевода материалов на русский язык, что, по словам руководителей портала, привело к увольнению Берлин. Приостановка финансирования вызвана тем, что министерство юстиции работает в рамках временного бюджета до утверждения государственного бюджета на 2026 год.

"Для нас неприемлемо, что полтора миллиона израильтян не смогут читать о своих правах на доступном им языке, – отметил в ходе заседания председатель комиссии депутат Гилад Карив. – Уволенная сотрудница внесла огромный вклад в доступность реализации прав для русскоязычного населения в Израиле. Почему-то мы не наблюдаем волны увольнений в государственных министерствах из-за временного бюджета, поэтому совершенно нелогично увольнять человека, занимающегося переводом документов на русский".

Представитель министерства юстиции Шломи Бильбовски отметил, что изначально ведомство финансировало ивритскую и арабскую части проекта "Коль Зхут", в 2021 году при участии депутата Владимира Белиака ("Еш Атид") было принято решение о выделении миллиона шекелей на финансирование перевода материалов портала на русский язык. "Русификация портала оказалась очень удачной, и возник огромный спрос на эту работу, – отметил Бильбовски. – Поэтому министерство выделило дополнительные средства в размере 600 тысяч шекелей, и к настоящему моменту было переведено более 50% содержимого портала".

Он пояснил, что поскольку министерства действуют в режиме "временного бюджета", получая среднемесячный бюджет за прошлый год на свою деятельность, это приводит к различным последствиям на все министерства и ведомства, включая продолжение перевода "Коль Зхут" на русский язык. Представитель минюста подчеркнул, что проект русификации портала не закрыт: вся уже переведенная информация доступна, и планируется возобновление работы после получения финансирования.

Генеральный директор портала "Коль Зхут" Вардит Дамари-Мадар сообщила, что стоимость работы команды, переводящей материалы портала на русский язык, составляла 45 тысяч шекелей в месяц, и для продолжения проекта перевода необходимо 28 тысяч шекелей в месяц. Она подчеркнула, что руководство портала наблюдает значительное количество заходов именно на русскоязычную часть сайта и что "Коль Зхут" планирует продолжить перевод на русский, когда появится возможность для этого. "Чтобы сохранить уже переведенные материалы на уровне наших высоких стандартов и поддерживать актуальность информации, мы перевели часть средств с других целей", – заявила Дамари-Мадар.

Татьяна Берлин во время своего выступления на заседании призналась, что сообщение об увольнении было для нее неожиданным. "Этот проект перевода был для меня не просто работой, я жила им, – пояснила Берлин. – Ведь так я могла делать все для того, чтобы русскоязычные израильтяне получали информацию на доступном им языке. Важно отметить, что весь 2024 год я работала над этим проектом одна, и к качеству моей работы не было никаких претензий. Я не понимаю, почему решили меня уволить – если планируется возобновление проекта перевода, если обещают восстановить бюджет, почему было не предложить неоплачиваемый отпуск или сокращение ставки?"

Депутат Кнессета Евгений Сова подчеркнул, что Берлин не просто переводчица, она стала лицом русскоязычной общины в сфере социальных прав и льгот. "Очень много раз она выходила в эфир и консультировала израильтян по их правам и способам реализации", – отметил Сова, добавив, что на его взгляд, речь идет о каком-то недопонимании со стороны руководителей портала и министерства юстиции. Депутат Татьяна Мазарская добавила, что Татьяна Берлин постоянно консультирует людей в социальных сетях: "И речь не об одном-двух обращениях, а о десятках, если не сотнях индивидуальных обращений в день".

"Я не был знаком с Татьяной до того момента во время войны, когда я организовал ZOOM-конференцию с представителями 20 различных организаций, помогающих украинцам в Израиле, – сказал председатель комиссии Гилад Карив. – Мы понимаем, что обсуждаем здесь проект "Коль Зхут", но невозможно абстрагироваться от огромного вклада Татьяны и других активистов в помощь миллиону русскоязычных людей во время войны, которые не могли бы никаким способом реализовать свои права, если бы не получали информацию на русском языке. Почему-то мы не наблюдаем волну увольнений в НКО и в организациях, работающих при поддержке государства, не видим мы увольнений и в самих министерствах и ведомствах. В нынешний период реализация прав критически важна, что будут делать солдаты и резервисты, которые недавно репатриировались, участвовали в длительных боях и пытаются понять, что им положено и как это получить? Речь о 28 тысячах шекелей в месяц – мы попросту не готовы принять, что Израиль прекратит проект обновления перевода. Все мы знаем, что остановленный проект крайне долго и сложно запустить снова".

Резюмируя заседание, депутат Гилад Карив обратился к министерству юстиции и к штабу "Исраэль Дигиталит" с настоятельным призывом предотвратить приостановку проекта перевода портала "Коль Зхут" на русский язык. Контрольное заседание комиссии по этому вопросу состоится через неделю.