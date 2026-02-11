x
Из-за белых пикапов на египетско-израильской границе ЦАХАЛ поднял в воздух вертолеты

Египет
ЦАХАЛ
время публикации: 11 февраля 2026 г., 17:42 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 17:44
Из-за белых пикапов на египетско-израильской границе ЦАХАЛ поднял в воздух вертолеты
Yaniv Nadav/FLASH90

Вечером 11 февраля на египетской стороне границы, в нескольких сотнях метров от израильского поселка Шломит, были замечены несколько белых пикапов. По информации N12, ЦАХАЛ поднял в воздух вертолеты и направил к границе танки. Позднее военные заявили, что "нет угрозы для безопасности".

Региональный совет Эшколь разослал жителям Негева сообщение, в котором отметил, что в последние дни на египетской стороне границы несколько раз наблюдалась активность. Армия утверждает, что такие скопления происходят регулярно и не представляют опасности для израильтян. Тем не менее совет обратился к военным и другим структурам с просьбой отдалить людей и технику от границы и усилить меры безопасности в районе.

"Учитывая сложность ситуации, мы обратились к армии и другим структурам с просьбой отдалить скопления людей и техники от границы и укрепить меры безопасности в районе. В связи с этим в районе может наблюдаться активность сил безопасности", – говорится в сообщении.

