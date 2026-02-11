С 1 марта при выезде в Египет и Иорданию необходим техпаспорт, переведенный на английский язык

Управление аэропортов Израиля и министерство транспорта объявили, что с 1 марта 2026 года израильские туристы, выезжающие в Египет или Иорданию на личном автомобиле, должны будут предъявить техпаспорт ("ришайон рехев"), переведенный на английский язык.

Услуга перевода техпаспорта предоставляется в 64 пунктах копирования документов по всей стране, имеющих разрешение от министерства транспорта на оказание этой услуги. На сайте Управления аэропортов указывается, что перевод также можно оформить в офисе на КПП "Таба".