Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

С 1 марта при выезде в Египет и Иорданию необходим техпаспорт, переведенный на английский язык

Египет
Автомобили
Иордания
Мин.транспорта
время публикации: 11 февраля 2026 г., 18:44 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 18:44
С 1 марта при выезде в Египет и Иорданию необходим техпаспорт, переведенный на английский язык
Ayal Margolin/Flash90

Управление аэропортов Израиля и министерство транспорта объявили, что с 1 марта 2026 года израильские туристы, выезжающие в Египет или Иорданию на личном автомобиле, должны будут предъявить техпаспорт ("ришайон рехев"), переведенный на английский язык.

Услуга перевода техпаспорта предоставляется в 64 пунктах копирования документов по всей стране, имеющих разрешение от министерства транспорта на оказание этой услуги. На сайте Управления аэропортов указывается, что перевод также можно оформить в офисе на КПП "Таба".

