Перед встречей с Трампом Нетаниягу подписал документ о вступлении в Совет мира

Госсекретарь США Марко Рубио посетил "Блэр Хаус", официальную резиденцию для гостей президента.

Пресс-служба израильского премьер-министра сообщила, что перед встречей с президентом Трампом Биньямин Нетаниягу в присутствии госсекретаря Рубио подписал документ о вступлении в Совет мира.