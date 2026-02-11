Перед встречей с Трампом Нетаниягу подписал документ о вступлении в Совет мира
время публикации: 11 февраля 2026 г., 17:51 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 17:51
Госсекретарь США Марко Рубио посетил "Блэр Хаус", официальную резиденцию для гостей президента.
Пресс-служба израильского премьер-министра сообщила, что перед встречей с президентом Трампом Биньямин Нетаниягу в присутствии госсекретаря Рубио подписал документ о вступлении в Совет мира.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 февраля 2026