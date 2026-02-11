x
11 февраля 2026
11 февраля 2026
11 февраля 2026
11 февраля 2026
Мир

Перед встречей с Трампом Нетаниягу подписал документ о вступлении в Совет мира

Газа
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
США
время публикации: 11 февраля 2026 г., 17:51
Перед встречей с Трампом Нетаниягу подписал документ о вступлении в Совет мира
Фото: Ави Охайон/GPO

Госсекретарь США Марко Рубио посетил "Блэр Хаус", официальную резиденцию для гостей президента.

Пресс-служба израильского премьер-министра сообщила, что перед встречей с президентом Трампом Биньямин Нетаниягу в присутствии госсекретаря Рубио подписал документ о вступлении в Совет мира.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
