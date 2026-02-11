Полиция расследует подозрения на попытку отравления спортсменки сборной Израиля

Полиция расследует инцидент с возможной попыткой отравления члена национальной сборной Израиля, который произошел около двух недель назад в общежитии института Вингейт.

Спортсменка, зайдя в свою комнату, почувствовала сильный неприятный запах, от которого ей стало плохо. После того как она сообщила о случившемся представителю сборной, администрация института подала заявление в полицию.

По информации телеканала "Мако", следователи считают, что инцидент мог стать следствием конфликта между спортсменками сборной. Расследование продолжается.