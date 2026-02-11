x
Израиль

Полиция расследует подозрения на попытку отравления спортсменки сборной Израиля

Полиция
Криминал
время публикации: 11 февраля 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 18:08
Полиция расследует подозрения на попытку отправления спортсменки сборной Израиля
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция расследует инцидент с возможной попыткой отравления члена национальной сборной Израиля, который произошел около двух недель назад в общежитии института Вингейт.

Спортсменка, зайдя в свою комнату, почувствовала сильный неприятный запах, от которого ей стало плохо. После того как она сообщила о случившемся представителю сборной, администрация института подала заявление в полицию.

По информации телеканала "Мако", следователи считают, что инцидент мог стать следствием конфликта между спортсменками сборной. Расследование продолжается.

