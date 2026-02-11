ЦАХАЛ: прошлой ночью в Иудее и Самарии были задержаны 23 подозреваемых в терроре
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о завершении широкомасштабной операции по пресечению террора и задержанию разыскиваемых боевиков. В последние сутки военные действовали одновременно в 12 деревнях, находящихся на линии соприкосновения в зоне ответственности бригады "Менаше".
В ходе операции были задержаны несколько боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада". Были конфискованы десятки тысяч шекелей, предназначавшиеся для финансирования террора, были допрошены десятки подозреваемых.
В деревне Барта, к западу от Дженина, были разрушены три незаконных постройки и обнаружены десятки автомобилей, угнанных из Израиля.
ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 11 февраля по всей Иудее и Самарии были задержаны 23 подозреваемых в террористической деятельности. Были изъяты десятки единиц оружия и боеприпасы к ним.