x
11 февраля 2026
|
последняя новость: 18:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 февраля 2026
|
11 февраля 2026
|
последняя новость: 18:19
11 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: прошлой ночью в Иудее и Самарии были задержаны 23 подозреваемых в терроре

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 11 февраля 2026 г., 18:08 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 18:18
ЦАХАЛ: прошлой ночью в Иудее и Самарии были задержаны 23 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о завершении широкомасштабной операции по пресечению террора и задержанию разыскиваемых боевиков. В последние сутки военные действовали одновременно в 12 деревнях, находящихся на линии соприкосновения в зоне ответственности бригады "Менаше".

В ходе операции были задержаны несколько боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада". Были конфискованы десятки тысяч шекелей, предназначавшиеся для финансирования террора, были допрошены десятки подозреваемых.

В деревне Барта, к западу от Дженина, были разрушены три незаконных постройки и обнаружены десятки автомобилей, угнанных из Израиля.

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 11 февраля по всей Иудее и Самарии были задержаны 23 подозреваемых в террористической деятельности. Были изъяты десятки единиц оружия и боеприпасы к ним.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 февраля 2026

859-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии