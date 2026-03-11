x
11 марта 2026
11 марта 2026
11 марта 2026
11 марта 2026
Израиль

Прокуратура требует отменить решение о переводе Бецалеля Зини под домашний арест

Газа
Контрабанда
Прокуратура
время публикации: 11 марта 2026 г., 10:57 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 10:57
Прокуратура требует отменить решение о переводе Бецалеля Зини под домашний арест
Tsafrir Abayov/Flash90

Прокуратура подала апелляцию на решение окружного суда перевести под домашний арест Бецалеля Зини, подозреваемого в причастности к контрабанде товаров в сектор Газы.

В апелляции, представленной в Верховный суд, говорится, что действия Зини представляли угрозу для безопасности государства.

Решение о переводе Зини под домашний арест было принято судьей окружного суда в Беэр-Шеве Алоном Габизоном. В ходе заседания, судья Алон Габизон вступил в дискуссию с представителем прокуратуры. "Госпожа, вы верите, что если я переведу Зини под домашний арест, это создаст угрозу безопасности государства. Давайте представим, что оказал помощь врагу, в чем я сомневаюсь.Друзья, довольно. Давайте скажем честно, человек всю жизнь был прямым, как столб, и совершил самую отвратительную ошибку в своей жизни. Иногда нужно остановиться и выдохнуть".

Представитель прокуратуры заявила, что "когда речь идет о столь тяжком преступлении, достаточно одного эпизода, чтобы доказать общественную опасность".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
