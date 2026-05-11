Бат-Ям: 42-летний мужчина ударил пожилого соседа стальной цепью по голове
Полиция Бат-Яма задержала 42-летнего мужчину по подозрению в нападении на своего 78-летнего соседа с использованием металлической цепи. Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.
Инцидент произошел на улице Бялик в Бат-Яме. После поступления сообщения о нападении в диспетчерскую, сотрудники полиции быстро прибыли на место.
По данным следствия, между соседями возник конфликт, в ходе которого подозреваемый, предположительно, напал на пожилого мужчину и ударил его металлической цепью.
После нападения пострадавший был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Подозреваемый был задержан на месте.
Полицейские также изъяли цепь, которая, по версии следствия, использовалась при нападении. Подозреваемый и вещественные доказательства переданы в полицию Бат-Яма для продолжения расследования.