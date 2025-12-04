Отец обвиняется в жестоком насилии над двумя младенцами: жизнь детей спас сосед

Государственная прокуратура подала в Окружной суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против жителя центра Израиля, который, по версии следствия, систематически подвергал жестокому насилию своих двух малолетних детей – девочку примерно полутора лет и мальчика в возрасте около пяти месяцев.

Обвинительное заключение включает 12 эпизодов по статьям об издевательствах над беспомощными малолетними детьми. Следствием было установлено, что отец "с особой жестокостью бил и душил своих детей многократно, в течение длительных минут, до потери ими сознания". Причем случаи жестокого насилия в отношении малышей происходили не только в квартире обвиняемого, но в подъезде, когда мужчина считал, что никто не видит его действий.

По оценке прокуратуры, лишь чудом детям не был причинен тяжкий непоправимый вред. Их жизнь была спасена благодаря бдительности соседа, который обратил внимание на странное поведение отца детей по ночам, инициировал проверку записей камер наблюдения в доме, после чего о случившемся было сообщено в полицию.

Прокуратура ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу до конца судебного процесса. Суд ввел строгий запрет на публикацию имени подозреваемого, адреса его проживания и любых сведений, позволяющих идентифицировать его или малолетних детей. Также запрещена публикация любых видеоматериалов из следственных материалов, включая записи, отражающие описываемые эпизоды.