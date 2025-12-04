x
04 декабря 2025
|
последняя новость: 14:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2025
|
04 декабря 2025
|
последняя новость: 14:09
04 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Отец обвиняется в жестоком насилии над двумя младенцами: жизнь детей спас сосед

Прокуратура
время публикации: 04 декабря 2025 г., 13:07 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 13:07
Отец обвиняется в жестоком насилии над двумя младенцами: жизнь детей спас сосед
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в Окружной суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против жителя центра Израиля, который, по версии следствия, систематически подвергал жестокому насилию своих двух малолетних детей – девочку примерно полутора лет и мальчика в возрасте около пяти месяцев.

Обвинительное заключение включает 12 эпизодов по статьям об издевательствах над беспомощными малолетними детьми. Следствием было установлено, что отец "с особой жестокостью бил и душил своих детей многократно, в течение длительных минут, до потери ими сознания". Причем случаи жестокого насилия в отношении малышей происходили не только в квартире обвиняемого, но в подъезде, когда мужчина считал, что никто не видит его действий.

По оценке прокуратуры, лишь чудом детям не был причинен тяжкий непоправимый вред. Их жизнь была спасена благодаря бдительности соседа, который обратил внимание на странное поведение отца детей по ночам, инициировал проверку записей камер наблюдения в доме, после чего о случившемся было сообщено в полицию.

Прокуратура ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу до конца судебного процесса. Суд ввел строгий запрет на публикацию имени подозреваемого, адреса его проживания и любых сведений, позволяющих идентифицировать его или малолетних детей. Также запрещена публикация любых видеоматериалов из следственных материалов, включая записи, отражающие описываемые эпизоды.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook