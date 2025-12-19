x
Израиль

Предъявлено обвинение жителю Джудэйды-Макр, напавшему на 78-летнюю соседку

Криминал в арабском секторе
Полиция
Прокуратура
время публикации: 19 декабря 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 11:55
Предъявлено обвинение жителю Джудэйды-Макр, напавшему на 78-летнюю соседку
Olivier Fitoussi Flash90

Полиция рапортует о завершении расследования жестокого нападения на пожилую женщину в населенном пункте Джудэйда-Макр: предъявлены обвинения 48-летнему соседу пострадавшей.

По данным следствия, 13 декабря подозреваемый проник в квартиру своей 78-летней соседки, жестоко избил ее, заткнув ей рот, чтобы она не могла позвать на помощь. Преступника спугнула внучка пострадавшей, которую он также атаковал.

Сразу после обращения пострадавших в полицию на место прибыли патрульные, которые в кратчайшие сроки нашли и арестовали подозреваемого. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался в интересах следствия, после чего прокуратура предъявила ему обвинительное заключение, сопровождаемое ходатайством о содержании под стражей до завершения судебных разбирательств.

