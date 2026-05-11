В ДТП в Нижней Галилее тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 11 мая 2026 г., 21:02 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 21:02
На трассе 77, недалеко от перекрестка Гиват-Авни, мотоциклист (примерно 20 лет) столкнулся с автомобилем и получил тяжелые травмы нижних конечностей.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему экстренную помощь и доставили его в больницу "Пория" в тяжёлом состоянии.
Водитель автомобиля госпитализирован с легкими травмами.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
