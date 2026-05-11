В ДТП в Нижней Галилее тяжело травмирован мотоциклист

На трассе 77, недалеко от перекрестка Гиват-Авни, мотоциклист (примерно 20 лет) столкнулся с автомобилем и получил тяжелые травмы нижних конечностей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему экстренную помощь и доставили его в больницу "Пория" в тяжёлом состоянии.

Водитель автомобиля госпитализирован с легкими травмами.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.