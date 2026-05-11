Яир Голан: "Начало конца самого разрушительного правительства в истории государства"

Лидер партии "Демократим" Яир Голан выступил на заседании фракции: " Сегодня начинается летняя сессия Кнессета. Это начало конца самого разрушительного правительства в истории государства".

"Эта коалиция приходит в Кнессет не для того, чтобы объединять, а для того, чтобы раскалывать, дробить общество на части и бросать на произвол судьбы безопасность государства, - подчеркнул Голан. - Мы начинаем сессию Кнессета, которая является подготовкой к самым важным выборам в истории государства. Мы вернем государство в нормальное русло с упором на свободное государство".

В ходе своего выступления лидер "Демократов" высказался также по поводу назначения Романа Гофмана на пост главы "Мосада". По мнению Голана, "этот кандидат не является оптимальным". "В этот период времени есть лучшие кандидаты", - убежден Голан.