x
11 мая 2026
|
последняя новость: 14:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 мая 2026
|
11 мая 2026
|
последняя новость: 14:33
11 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Либерман: "Гибель солдат в Ливане подтверждает: нам нужна решающая победа"

Кнессет
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
НДИ
время публикации: 11 мая 2026 г., 14:12 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 14:12
Либерман: "Гибель солдат в Ливане подтверждает: нам нужна решающая победа"
Miriam Alster/Flash90

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил на заседании фракции НДИ в Кнессете: "Гибель солдат в Ливане подтверждает, что нам нужна не зона безопасности, нам нужна решающая победа. То же самое в Иране. Мне было очевидно, что иранцы воспользуются Ормузским проливом доя того, чтобы диктовать свои условия США. Необходима решающая победа в том числе в борьбе с бушующей в стране преступностью".

Говоря о ходе переговоров с Ливаном, Либерман отметил: "В Ливане есть два человека, которые препятствуют урегулированию - Наби Берри (лидер движения "Амаль" и спикер Палаты представителей Ливанского парламента, - прим. ред.) и Наим Касем (лидер "Хизбаллы", - прим. ред.). ЦАХАЛ должен максимально быстро организовать встречу этих двоих с Хасаном Насраллой".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 февраля 2026

Либерман: "Ситуация в Газе абсурдна"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Либерман: "Необходимо незамедлительно создать ракетные войска и готовиться к новой войне"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 декабря 2025

Либерман: "Правительство 7 октября создает комиссию по подрыву расследования"