Либерман: "Гибель солдат в Ливане подтверждает: нам нужна решающая победа"

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил на заседании фракции НДИ в Кнессете: "Гибель солдат в Ливане подтверждает, что нам нужна не зона безопасности, нам нужна решающая победа. То же самое в Иране. Мне было очевидно, что иранцы воспользуются Ормузским проливом доя того, чтобы диктовать свои условия США. Необходима решающая победа в том числе в борьбе с бушующей в стране преступностью".

Говоря о ходе переговоров с Ливаном, Либерман отметил: "В Ливане есть два человека, которые препятствуют урегулированию - Наби Берри (лидер движения "Амаль" и спикер Палаты представителей Ливанского парламента, - прим. ред.) и Наим Касем (лидер "Хизбаллы", - прим. ред.). ЦАХАЛ должен максимально быстро организовать встречу этих двоих с Хасаном Насраллой".