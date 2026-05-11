Насилие не прекращается: 16-летний подросток тяжело ранен в Лоде
время публикации: 11 мая 2026 г., 12:13 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 12:30
Медики "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Шамир - Асаф а-Рофэ" 16-летнего подростка в тяжелом состоянии, пострадавшего в результате вооруженного нападения на улице Хативат Ифрах в Лоде.
Подросток получил тяжелые огнестрельные ранения, к моменту прибытия медиков он находился в состоянии помутненного сознания.
Полиция сообщает, что нападение было совершено на почве давнего конфликта между арабскими кланами.
