x
11 мая 2026
|
последняя новость: 16:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 мая 2026
|
11 мая 2026
|
последняя новость: 16:12
11 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бывшая сотрудница резиденции премьера отсудила компенсацию за "оскорбительное отношение"

Суд
Биньямин Нетаниягу
Иерусалим
Скандалы
Компенсации и выплаты
время публикации: 11 мая 2026 г., 15:46 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 15:46
Бывшая сотрудница резиденции премьера отсудила компенсацию за "оскорбительное отношение"
Avshalom Sassoni/Flash90

Бывшая сотрудница резиденции главы правительства в Иерусалиме получит десятки тысяч шекелей компенсации в рамках внесудебного урегулирования. Как сообщает в понедельник, 11 мая, "Гаарец", женщина, обвинявшая Сару Нетаниягу в том, что жена премьер-министра якобы бросала в нее помидоры и оливки, согласилась отозвать свой иск. В обмен на это компания по трудоустройству, направившая ее в резиденцию премьера, выплатит ей компенсацию.

Женщина подала иск в начале текущего года, в качестве ответчиков она назвала Государство Израиль и компанию по трудоустройству. Истица утверждала, что работая в резиденции премьера, она в ряде случаев подвергалась унизительному и оскорбительному отношению со стороны супруги премьер-министра.

По словам истицы, в одном из эпизодов, после того как она подала супругам Нетаниягу завтрак, Сара Нетаниягу осталась недовольна тем, как был нарезан салат, и бросила в нее помидоры и оливки. Сотрудница также утверждала, что Нетаниягу кричала на нее в присутствии премьер-министра, обвиняя в том, что она "не любит ее мужа" и пытается им навредить.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2026

Суд обязал экс-работницу резиденции премьер-министра выплатить Саре Нетаниягу 100 тысяч шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 сентября 2025

Мать похищенного Матана Ангерста написала Саре Нетаниягу: "Спустись ко мне, как мать к матери"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2024

Задержаны трое подозреваемых в запуске осветительных боеприпасов в сторону резиденции Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 июля 2024

В 2023 году расходы на содержание резиденций премьер-министра выросли в 2,5 раза