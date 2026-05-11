Бывшая сотрудница резиденции премьера отсудила компенсацию за "оскорбительное отношение"

Бывшая сотрудница резиденции главы правительства в Иерусалиме получит десятки тысяч шекелей компенсации в рамках внесудебного урегулирования. Как сообщает в понедельник, 11 мая, "Гаарец", женщина, обвинявшая Сару Нетаниягу в том, что жена премьер-министра якобы бросала в нее помидоры и оливки, согласилась отозвать свой иск. В обмен на это компания по трудоустройству, направившая ее в резиденцию премьера, выплатит ей компенсацию.

Женщина подала иск в начале текущего года, в качестве ответчиков она назвала Государство Израиль и компанию по трудоустройству. Истица утверждала, что работая в резиденции премьера, она в ряде случаев подвергалась унизительному и оскорбительному отношению со стороны супруги премьер-министра.

По словам истицы, в одном из эпизодов, после того как она подала супругам Нетаниягу завтрак, Сара Нетаниягу осталась недовольна тем, как был нарезан салат, и бросила в нее помидоры и оливки. Сотрудница также утверждала, что Нетаниягу кричала на нее в присутствии премьер-министра, обвиняя в том, что она "не любит ее мужа" и пытается им навредить.