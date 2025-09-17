x
Мать похищенного Матана Ангерста написала Саре Нетаниягу: "Спустись ко мне, как мать к матери"

Иерусалим
Заложники
Акции протеста
Сара Нетаниягу
время публикации: 17 сентября 2025 г., 19:42 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 19:45
Анат Ангерст
Штаб семей похищенных

Анат Ангерст, мать похищенного террористами Матана Ангерста, принимает участие в демонстрации возле резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме. Некоторое время назад демонстранты увидели, как в резиденцию вошла супруга премьер-министра Сара Нетаниягу, полностью их проигнорировав.

После этого Анат Ангерст написала Саре Нетаниягу в WhatsApp: "Привет, Сара. Это Анат, мама Матана Ангерста, раненого солдата, который находится в плену уже 712 дней. Я сейчас прямо под твоим домом, и, возможно, останусь на ночь здесь, на улице".

"От матери к матери – спустись ко мне, – продолжила Анат. – Прояви человечность. Я хочу рассказать тебе о моем Матане и обо всех 48 заложниках и заложнице. Я верю, что ты обладаешь влиянием на мужа, которое поможет нам вернуть наших близких домой. Я здесь. Жду от тебя ответа".

Ранее руководство Штаба семей похищенных распространило сообщение о том, что супруги Нетаниягу прибыли в свою иерусалимскую резиденцию, в связи с чем запланированное ранее шествие от резиденции Нетаниягу отменяется. Демонстранты остались возле резиденции премьер-министра и призвали всех, кто хочет их поддержать, присоединиться к ним.

