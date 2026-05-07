Суд обязал экс-работницу резиденции премьер-министра выплатить Саре Нетаниягу 100 тысяч шекелей

Суд удовлетворил иск Сары Нетаниягу против Сильви Гансии, в прошлом работницы резиденции премьер-министра. Нетаниягу обвинила Гансию в клевете и нарушении частной жизни в связи с двумя публикациями о ней. Суд обязал ответчицу выплатить Нетаниягу компенсацию в размере 100 тысяч шекелей. Об этом сообщает N12.

Нетаниягу требовала 200 тысяч шекелей, однако суд оценил ущерб за каждую из двух публикаций в 50 тысяч. Решение было вынесено после того, как адвокат ответчицы не представил заключительные доводы по делу, которое тянулось шесть лет.

Адвокат Гансии Офир Шимшон утверждал, что не подал необходимые документы из-за резервистской службы. Суд, однако, подверг его действия резкой критике, указав, что сложилось впечатление о попытке использовать службу в резерве как "волшебное слово для оправдания любых упущений". Шимшон обязан лично выплатить 20 тысяч шекелей судебных расходов.

Гансия написала в Facebook, что проиграла дело исключительно из-за своего адвоката, призванного на резервистскую службу во время войны: "Он едва мог говорить по телефону после всего, что пережил. А я теперь должна платить Саре Нетаниягу? Справедливость больше никого не интересует".