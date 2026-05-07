x
07 мая 2026
|
последняя новость: 20:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 мая 2026
|
07 мая 2026
|
последняя новость: 20:14
07 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Суд обязал экс-работницу резиденции премьер-министра выплатить Саре Нетаниягу 100 тысяч шекелей

Судебные решения
Сара Нетаниягу
время публикации: 07 мая 2026 г., 19:05 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 19:10
Суд обязал экс-работницу резиденции премьер-министра выплатить Саре Нетаниягу 100 тысяч шекелей
Avshalom Sassoni/Flash90

Суд удовлетворил иск Сары Нетаниягу против Сильви Гансии, в прошлом работницы резиденции премьер-министра. Нетаниягу обвинила Гансию в клевете и нарушении частной жизни в связи с двумя публикациями о ней. Суд обязал ответчицу выплатить Нетаниягу компенсацию в размере 100 тысяч шекелей. Об этом сообщает N12.

Нетаниягу требовала 200 тысяч шекелей, однако суд оценил ущерб за каждую из двух публикаций в 50 тысяч. Решение было вынесено после того, как адвокат ответчицы не представил заключительные доводы по делу, которое тянулось шесть лет.

Адвокат Гансии Офир Шимшон утверждал, что не подал необходимые документы из-за резервистской службы. Суд, однако, подверг его действия резкой критике, указав, что сложилось впечатление о попытке использовать службу в резерве как "волшебное слово для оправдания любых упущений". Шимшон обязан лично выплатить 20 тысяч шекелей судебных расходов.

Гансия написала в Facebook, что проиграла дело исключительно из-за своего адвоката, призванного на резервистскую службу во время войны: "Он едва мог говорить по телефону после всего, что пережил. А я теперь должна платить Саре Нетаниягу? Справедливость больше никого не интересует".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 апреля 2026

Сотрудница буфета канцелярии премьера пожаловалась на Сару Нетаниягу в суд
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 марта 2026

Сара Нетаниягу отказалась от чести зажечь один из факелов Дня Независимости
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2026

Министр Амсалем: "Народные избранники и их родственники не должны зажигать факел Дня Независимости"