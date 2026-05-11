последняя новость: 11:35
Израиль

15-летний старшеклассник из Пардес-Ханы продавал наркотики детям

время публикации: 11 мая 2026 г., 11:12 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 11:12
Сотрудники полиции Зихрон-Яакова арестовали 15-летнего жителя Пардес-Ханы по подозрению в причастности к торговле наркотиками. Следствием было установлено, что подросток торговал наркотиками среди несовершеннолетних в районе Пардес-Ханы и окрестностей.

В ходе расследования полиция собрала доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности старшеклассника, были также изъяты наркотики, расфасованные для продажи, и сопутствующие аксессуары для их употребления.

В воскресенье, после завершения следствия, против подростка было подано обвинение, ему вменяется торговля наркотиками.

