Операция в Восточном Рафиахе: тактика, ставшая стратегией. Комментарий Давида Шарпа

В Восточном Рафиахе продолжается операция по ликвидации подземного анклава ХАМАСа. То, что начиналось как локальная задача, превратилось в ситуацию со стратегическими, медийными и политическими последствиями. Подробный комментарий - от военного обозревателя Давида Шарпа.

В районе восточного сектора располагается крупная сеть туннелей, тщательно подготовленная ХАМАСом. Боевики запасли воду и провизию, что позволило им находиться под землёй месяцами. Уже около шести недель ЦАХАЛ ведёт активную фазу операции: уничтожено более 40 террористов, часть взята в плен.

Перелом наступил после выхода из-под земли группы из 17 боевиков – большинство были ликвидированы, остальные дали важные показания. Кольцо вокруг анклава сжимается: туннели подрываются, наблюдение ведётся круглосуточно, запасы у террористов на исходе.

Командир батальона Абу Ахмед был уничтожен вместе с заместителем и сыном одного из лидеров ХАМАСа. Это говорит о коллапсе их подземного кармана. По оценкам армии, операция продлится от нескольких дней до нескольких недель.

Пленённые боевики стали тяжёлым ударом по внутренней пропаганде ХАМАСа. Видео с допросами, опубликованные милицией Ясира Буша Бабы, вызвали панику в соцсетях Газы. Миф о "несдающихся героях" трещит по швам.

ХАМАС допустил стратегическую ошибку: на переговорах не добился для окружённых права выхода на "жёлтую линию". Теперь они пытаются требовать это задним числом через посредников, включая Турцию и Катар.

Израиль едва не совершил ошибку, рассматривая возможность выпустить боевиков в обмен на тело Адара Голдина. Ситуацию усугубила утечка слов начальника Генштаба Эяля Замира через пресс-службу ЦАХАЛа. К счастью, в итоге решение отклонили, и Замир позже заявил однозначно: либо сдача, либо ликвидация.

Операция развивается в пользу Израиля: боевики уничтожаются и сдаются, моральное состояние сторонников ХАМАСа сильно подорвано. Но финальная фаза остаётся рискованной – туннели заминированы, возможны атаки смертников.

