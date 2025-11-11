x
11 ноября 2025
|
последняя новость: 17:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 ноября 2025
|
11 ноября 2025
|
последняя новость: 17:43
11 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На 85-м шоссе, возле Кармиэля, автомобиль сбил мужчину, состояние пострадавшего критическое

ДТП
время публикации: 11 ноября 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 17:16
На 85-м шоссе, возле Кармиэля, автомобиль сбил мужчину, состояние пострадавшего критическое
Yonatan Sindel/Flash90

На 85-м шоссе, в районе промышленной зоны города Кармиэль, автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Зив" в критическом состоянии, существуют опасения за его жизнь.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 ноября 2025

Автомобиль на скорости врезался в стену в туннеле "Яфе Ноф" в Иерусалиме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 ноября 2025

ДТП в Ришон ле-Ционе: погиб мужчина, водитель задержана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 ноября 2025

ДТП на трассе 463: пятеро пострадавших, молодой человек в тяжелом состоянии