На 85-м шоссе, возле Кармиэля, автомобиль сбил мужчину, состояние пострадавшего критическое
время публикации: 11 ноября 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 17:16
На 85-м шоссе, в районе промышленной зоны города Кармиэль, автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Зив" в критическом состоянии, существуют опасения за его жизнь.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
