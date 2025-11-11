На 85-м шоссе, возле Кармиэля, автомобиль сбил мужчину, состояние пострадавшего критическое

На 85-м шоссе, в районе промышленной зоны города Кармиэль, автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Зив" в критическом состоянии, существуют опасения за его жизнь.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.